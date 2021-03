Van Aert gagne sa première grande classique belge: «J’avais confiance en mon sprint» (vidéos)

Wout van Aert a offert dimanche à la Belgique une cinquantième victoire à Gand-Wevelgem. Le coureur de Jumbo-Visma a émergé d’un groupe de sept coureurs. « Avec le vent, je n’avais pas envie de me lancer dans une attaque. J’avais confiance en mon sprint », a confié le Sportif belge de l’année durant l’interview flash d’après-course.

À la suite d’une bordure, Van Aert s’est retrouvé dans un groupe d’une vingtaine de coureurs à l’avant, en compagnie de son équipier Nathan Van Hooydonck. « C’était dangereux avec le vent aujourd’hui », a raconté Van Aert. « On avait programmé que s’il y avait des cassures, je devais me trouver dans le premier éventail. On a pris le contrôle sur la course et j’avais confiance en mon sprint. »