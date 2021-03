Les stages sont interdits cette semaine

Clémence est dans son élément. Ce dimanche matin, celle qui s’apprête à reprendre un jour la ferme parentale s’occupait de la traite des normandes, tout en veillant à l’alimentation du mouton Groseille, des chèvres Croquette et Alphonse et de tous les autres animaux de la ferme. Même ce veau que sa mère ne peut alimenter car il est le deuxième de la portée : « C’est déjà la deuxième que je sauve en lui donnant le biberon ! » Ce lundi, avec sa maman et ses deux sœurs Claire et Camille, elle était prête à accueillir des jeunes enfants pour une semaine pédagogique. Toutes devront cependant attendre encore une semaine car, si les enfants ne vont pas à l’école, ils ne sont pas encore officiellement en vacances…