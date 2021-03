Coronavirus: une affaire de décès en maison de repos a été mise à l’instruction

La maison de repos du Grand Fa, à Malmedy, a particulièrement été touchée par le coronavirus au début de la première vague : sur les 115 résidents, on a dénombré à cette période 66 cas positifs et 16 n’ont pas survécu (26 membres du personnel ont par ailleurs été contaminés). André Blaise, le fils d’une des pensionnaires, a déposé plainte et un dossier pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution a été ouvert. Il a été mis à l’instruction, annonce Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division à Verviers.