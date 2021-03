Les communes bruxelloises étendent leur pouvoir de sanction des mineurs

Injures, tapage nocturne, graffitis… Autant d’infractions qui, lorsqu’elles sont commises par des mineurs, dans la capitale, relèvent du parquet, passablement débordé. « En clair, elles passent souvent à la trappe », résume Bertrand de Buisseret, président des fonctionnaires sanctionnateurs bruxellois. Dès le 1er avril, le risque d’impunité devrait diminuer, puisque ces faits relèveront désormais, comme c’est déjà le cas à Liège par exemple, des communes, et de leurs sanctions administratives (SAC). Sont concernés : les dégradations sur des biens mobiliers et immobiliers, les voies de fait et violences légères, le tapage nocturne, les injures. Ainsi que certains dossiers de vol à l’étalage mais il faudra, là, que le parquet le décide au cas par cas ; les coups et blessures volontaires restent, eux, dans le champ pénal.