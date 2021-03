Théâtre national: voici le projet du collectif F(s)

Une première candidature pour le Théâtre national et un projet novateur : une direction collective. Plus qu’une vision artistique, F(s) défend une approche décoloniale, écoféministe, inclusive, horizontale. De quoi bousculer le sérail !

C’était en mai 2018. On titrait alors : « 750 femmes se mobilisent contre le plafond de verre au théâtre. » F(s) était né et c’est au Théâtre national (TN) que le collectif faisait sa première manifestation publique, posant sur les marches de l’institution en brandissant les chiffres éloquents du peu de place accordée aux femmes dans les métiers de la culture. Que de chemin parcouru depuis : F(s) continue de s’agrandir considérablement, les nominations féminines se succèdent désormais à la tête des scènes belges francophones, les études se multiplient sur la parité. Aujourd’hui, retour au Théâtre national pour le collectif féminin et féministe mais, cette fois, pour déposer une candidature à la direction du lieu.