Pour la transparence des processus de nomination

En communiquant sur leur candidature à la direction du Théâtre national (TN), F(s) brise une forme de loi du silence. Habituellement, c’est sous le sceau du secret que s’opèrent les nominations à la tête des institutions. Rares sont les candidat(e)s qui se dévoilent. « Rendre public le dossier de F(s), c’est aussi propager les idées qui sont dedans, » souligne l’une des chevilles ouvrières de la candidature collective au TN. « Certaines idées, qui peuvent paraître irréalisables, finissent par s’imposer au fil du temps, simplement parce qu’elles sont de plus en plus entendues, considérées, légitimées, prises au sérieux, et donc crédibles. Rendre notre candidature publique, c’est rendre notre combat visible, propager une action politique. On a fait ce dossier parce qu’on veut que ça change. On ne va pas rester dans notre coin secret et mystérieux. Et puis, rien ne dit que les candidat.es n’ont pas le droit de dire qu’iels candidatent. Nous n’avons jamais lu cette règle nulle part. C’est peut-être un usage mais c’est surtout une question de choix. »