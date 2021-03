Philippe Albert: «Les Diables ont facilité la tâche de leur adversaire»

1 « Le rouleau compresseur tchèque n’est jamais tombé en panne d’essence »

Je l’ai dit dans mon commentaire en direct à la RTBF : je pensais que la Tchéquie allait à un moment ou à un autre devoir lever le pied. Elle ne l’a fait que durant une toute petite dizaine de minutes et De Bruyne en a profité pour glisser le ballon de l’égalisation à Lukaku. Pour le reste, quel engagement ! Bien sûr, les Diables ont facilité la tâche du bloc adverse en ne ressortant pratiquement aucun ballon propre pendant plus d’une heure. Mais tout de même. Je pense que la reconversion n’a jamais été aussi mauvaise depuis la fin de l’ère Wilmots et le début de celle de Martinez, des modèles du genre en matière de fluidité.