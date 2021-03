Les carnets catalans du bourlingueur Thomas De Gendt

Son road trip de bourlingueur fait une fois de plus étape en Catalogne. Thomas De Gendt a profité de son escapade espagnole pour noircir quelques jolies pages de ses carnets, avec une photo de la mythique colline de Montjuic (là où Claudy Criquielion était devenu champion du Monde, en 1984) illuminant le chapitre. Une historiette qui tient du feuilleton pour le Flandrien de 34 ans, plus avare de mots que d’efforts : sa victoire ce dimanche sur le promontoire barcelonais est la 2e à cet endroit précis (après celle de 2013, alors sous le maillot Vacansoleil) et la 5e de sa carrière sur une épreuve qui lui va comme un gant. « Les parcours, la météo, l’ambiance… j’adore cette région et elle me le rend bien ! »