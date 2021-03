De Croo, Bouchez, à chacun son style. Faites vos choix

Ils étaient tous deux invités de l’émission dominicale de RTL. Le Premier ministre Open VLD et le président du MR ont répondu bien dans leur style aux questions et critiques dans le cadre de la gestion de la pandémie.

Deux hommes, deux styles. Tous deux invités de « C’est pas tous les jours dimanche », sur RTL. Chacun avec sa ligne de com. Son art de répondre aux questions, critiques ou attaques. Très différents l’un de l’autre.

Deux styles ?

D’abord celui d’Alexander De Croo, Premier ministre, libéral flamand.

Les dernières mesures du Comité de concertation, dont la fermeture des métiers de contact malgré la promesse faite en février de les laisser ouverts ? « Toute cette pandémie est un exercice d’humilité. Je ne vais pas nier que j’avais dit, quand on ouvre, on ouvre pour de bon. Malheureusement la situation a changé. Dois-je m’obstiner et laisser ouvert sachant que c’est dangereux ? Non, mon orgueil personnel est moins important que la santé des gens. »