Commerces ouverts sur rendez-vous: un week-end «frileux», voire «désastreux»

Les commerces non essentiels accusent des pertes conséquentes au terme de ce week-end, selon les fédérations. Le consommateur ne s’y retrouverait plus. Mais il faut encore attendre un peu pour en avoir le cœur net.

Un « troisième lockdown inconsidéré » et une catastrophe économique due à « l’impéritie des pouvoirs publics ». Dominique Michel, le CEO de la Fédération belge des commerces et des services (Comeos), ne décolère pas. « Ce premier week-end liant le commerce non essentiel à la prise de rendez-vous est désastreux. De – 60 à – 80 % de chiffre d’affaires… ». Pour Pierre-Frédéric Nyst, le président de l’Union des classes moyennes (UCM), « certains s’en sortent, mais globalement, c’est assez frileux ».

Depuis samedi, et cela pour quatre semaines, les magasins non essentiels ne peuvent plus accueillir de clients que sur rendez-vous, au contraire des commerces jugés essentiels (alimentation, bricolage, pharmacies, hygiène, tissus, fleuristes et pépinières, télécoms et librairies). Le nombre de personnes admises à l’intérieur varie en fonction de la taille de la surface commerciale, mais ne peut excéder cinquante. Le « click & collect » reste possible.