La stratégie vaccinale revue pour éviter «le shopping aux vaccins»

Combien de fois n’avons-nous entendu des personnes déclamer haut et fort qu’elles refusaient la vaccination si c’était l’AstraZeneca qui leur était attribué. Et ce, même si ce vaccin a été déclaré sûr et efficace par les instances mondiales.

Pour éviter une vaccination à la carte, la Task Force Vaccination vient de changer quelque peu les règles pour les personnes qui ont jusqu’ici refusé de prendre rendez-vous. Elle a, en effet, annoncé, ce samedi midi qu’une nouvelle invitation allait être envoyée aux personnes concernées afin de se faire vacciner au cours de la phase 2 qui concerne les patients à faible risque et la population adulte.