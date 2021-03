Roberto Martinez va remettre un coup de fraîcheur pour la Biélorussie

Secoués comme des pruniers samedi à Prague, les Diables ont failli se manger la feuille de match pour la première fois en éliminatoires du Mondial depuis six ans. Un partage flatté, à nouveau signé Lukaku, mais qui pose question par rapport à l’état de fatigue dans les rangs belges. Où Martinez promet du sang frais.

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

Pour la première fois en bientôt cinq années de mandat, Roberto Martinez n’a pas entamé une campagne éliminatoire par deux victoires de rang. Les qualifications au Mondial 2018 et à l’Euro 2020 avaient même valu à la Belgique un départ à 9 sur 9. Mais, cette fois, le score sera d’au mieux 7 sur 9, ce qui n’a rien de déshonorant non plus. Surtout face à une Tchéquie dont le bloc équipe a fait preuve d’une solidarité exceptionnelle pour bringuebaler les Diables comme ils l’ont rarement été sur un match quasi complet.

