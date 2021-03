Obliger l’administration à traiter nos données en toute transparence

Qu’y a-t-il sous le capot des algorithmes ? Quelles données moulinent-ils ? Selon quelles règles et à quelles fins ? Les Etats, Commission européenne en tête, ont coutume d’adresser ce type de questions à Facebook, Google ou Amazon, eux qui ont fait de nos traces de vie l’or noir de leur modèle économique. On oublie un peu vite que les autorités publiques elles-mêmes manipulent une masse gigantesque de données à caractère personnel. La main sur le cœur, elles affirment le faire à des fins de simplification et d’efficacité administrative. Pour autant, appliquent-elles à elles-mêmes ce devoir de transparence exigé aux Gafas ? L’actualité récente a montré qu’en la matière, l’opacité y régnait parfois en maître. De quoi, dans la foulée, fissurer ce contrat de confiance tacite entre les citoyens et l’Etat.