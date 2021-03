Le canal de Suez risque d’être long à déboucher

Renflouer l’Ever Given ne suffira pas pour relancer le trafic dans le canal de Suez. En cause, les bouchons qui prendront du temps à se résorber. La facture pour l’économie, elle, s’alourdit d’heure en heure.

Bougera ? Bougera pas ? Après les premiers frémissements du mastodonte, enregistrés dimanche dans la journée, tous les espoirs d’un déblocage rapide de l’Ever Given, le porte-containers de plus de 220.000 tonnes qui bloque le canal de Suez depuis près d’une semaine, reposent désormais sur la marée haute attendue ce dimanche, en fin de journée, et qui pourrait donner un sérieux coup de pouce aux équipes de sauvetage.

Cependant, même si l’Ever Given se remet plus ou moins vite en route, le trafic dans le canal de Suez ne devrait pas reprendre de sitôt son cours normal. C’est que, aux deux extrémités du canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée, ça bouchonne ferme. Plus de 360 bateaux doivent déjà patienter et la file d’attente continue à s’allonger.