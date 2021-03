Les irréductibles Gaulois avaient déjà affronté au cours de leurs aventures une licorne irascible, un taureau ailé, un dragon mélomane et même l’ancêtre du monstre du Loch Ness… Mais le 21 octobre prochain, ils relèveront un défi bien plus terrifiant, face au griffon, cet animal de légende au corps de lion ailé, doté de serres de rapace et d’un bec plus acéré que la lame d’un glaive gaulois.