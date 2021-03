Qualifications Mondial 2022: l’Angleterre fait le plein en Albanie (vidéo)

Pour ce match, Gareth Southgate avait aligné un onze plus proche de son équipe-type, compte tenu des absences, avec six changements dans son onze de départ. Avec le retour de Harry Kane en pointe ou de Harry Maguire dans la charnière centrale, mais aussi la chance donnée à Luke Shaw à gauche de la défense, les Three Lions ont affiché un visage très solide.

Face à un adversaire qui n’avait remporté son premier match que 1-0 en Andorre, Nick Pope, à nouveau titularisé dans les cages en raison de l’absence sur blessure de Jordan Pickford, n’a rien eu à faire, les locaux n’enregistrant aucune frappe cadrée.

C’est d’ailleurs la troisième rencontre de suite que l’Angleterre ne prend pas de buts, un signe encourageant pour la défense, généralement considérée comme son point faible.