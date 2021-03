Le vent s’est associé au spectacle, grandiose, offert par un peloton courbé par les bourrasques, par les efforts consentis vendredi à Harelbeke, par les douleurs consécutives au métier délicat qu’ils assument en situation précaire. « On peut apprendre du jour au lendemain qu’on ne roulera pas la course suivante », constatait Wout van Aert. « Ce qui est arrivé à Trek et à Bora peut nous arriver aussi, nous en sommes bien conscients. »