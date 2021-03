Protéger les données, un enjeu majeur pour les journalistes

Comment assurer la protection des sources et des données qu’elles confient aux rédactions ? Comment tirer le meilleur parti de ces données en conservant esprit critique et indépendance ? Des questions fondamentales abordées lors d’un webinaire organisé par « Le Soir ».

Dans un univers numérique qui évolue à toute allure, les journalistes se doivent de protéger leurs sources et les données parfois très sensibles qu’elles leur confient. Les rédactions doivent également se mettre en ordre de marche pour affronter le déluge de données qu’elles reçoivent au quotidien et qu’il faut apprendre à interpréter avec des outils toujours plus pointus. Pour faire le point sur ce double défi, Le Soir a organisé un « webinaire », un séminaire en ligne réunissant des journalistes de plusieurs rédactions et réseaux d’investigation européens.