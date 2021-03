Transports, commerces, hôpitaux: les perturbations attendues lors de la grève générale

Le front commun syndical part en grève générale ce lundi pour exiger une marge d’augmentation salariale supérieure à celle de 0,4% actuellement sur la table. Tant à la CSC et à la FGTB, on annonce de fortes perturbations.

Transports. Les trains, trams, bus et métros seront perturbés. La SNCB diffuse d’ores et déjà des messages d’avertissement dans ses gares pour une action qui commencera à 22 heures dimanche et se terminera à la même heure lundi soir. A Bruxelles, la Stib annoncé aussi de «fortes perturbations» lundi. La société de transport invite ses voyageurs à trouver des alternatives car elle craint que les quelques véhicules disponibles soient pris d’assaut, au risque de favoriser les contaminations. En Wallonie, les TEC annoncent aussi un trafic perturbé et promettent que les parcours supprimés figureront sur son site dès 7h, lundi.