Romelu Lukaku dans le Top 10 des meilleurs buteurs européens de l’histoire

Quand les Diables rouges souffrent, ils ont souvent l’habitude de remettre leur destin dans les pieds ou dans les mains de leurs cadres. Si Kevin De Bruyne a brillé lors de la rencontre face au pays de Galles (3-1), ce sont cette fois Thibaut Courtois et Romelu Lukaku qui ont fait en sorte de ramener un point précieux de Prague. Non sans difficulté, il est vrai. Alors que le gardien belge a fait son possible pour maintenir le partage, l’attaquant de l’Inter, lui, s’est érigé en sauveur de la patrie, de la nation. Un peu à l’image de ce qu’il réalise en Serie A depuis plusieurs mois. Un double crochet et une frappe du plat du pied gauche : voici comment « Big Rom » – meilleur artificier de l’histoire noire-jaune-rouge depuis 2017 – a permis aux Belges de ne pas paniquer outre mesure après l’ouverture du score tchèque. Sur la lancée de ses prestations en club, il a aisément poursuivi sa série décisive, confirmant qu’il fait bel et bien partie des tauliers de cette génération dite « dorée ». Indéniablement.