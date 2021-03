Le mouvement citoyen « Même pas peur » organisait, ce dimanche dès 11 heures à Liège, une manifestation « autogérée et pacifique » pour exprimer son mécontentement face au confinement et aux « mesures disproportionnées ». La manifestation devait partir du parc de la Boverie pour s’éparpiller ensuite dans les rues de Liège, mais elle est finalement restée dans le parc et si elle a débuté par des prises de parole, elle s’est poursuivie en ambiance de guinguette.