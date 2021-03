Alexander De Croo: «C’est presque une nouvelle pandémie»

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé en direct lors du JT de la RTBF ce dimanche. « Cela fait maintenant un an qu’on a demandé énormément de choses aux gens et les Belges ont fait des efforts incroyables », a-t-il déclaré. « On est maintenant dans une autre situation, c’est presque une nouvelle pandémie. Le virus est devenu beaucoup plus virulent, se transmet beaucoup plus rapidement. On voit aussi qu’il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans nos hôpitaux et on doit casser cette troisième vague. »