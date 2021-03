Grand Prix du Bahreïn: on ne dépasse pas Hamilton «comme ça»…

Le Grand Prix de Bahreïn a consacré le talent d’un formidable Hamilton. Face à une écurie Mercedes un peu en retrait, Red Bull et le poleman Max Verstappen ont jeté les bases d’une saison plus disputée que jamais.

Quel spectacle, quel coup de pub pour la F1 ! Le premier Grand Prix de la saison disputé dimanche à Bahreïn a donné lieu à une somptueuse empoignade entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. OK, le Britannique en est sorti victorieux – à la fin, c’est toujours Mercedes qui gagne, diront certains… –, mais c’est la discipline dans son ensemble qui a surtout gagné la promesse d’une saison 5 étoiles. Alors qu’elle était annoncée « de transition » avant l’entrée en vigueur en 2022 d’une nouvelle réglementation technique qui promet « plus de bagarre », on peut se demander si nous n’allons pas enfin avoir cette année l’explication tant attendue entre le septuple champion du monde et celui que l’on promet depuis un moment déjà comme l’un de ses plus redoutables adversaires.