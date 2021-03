Hockey: le Daring veut assurer son maintien au plus vite

La lutte à distance pour éviter la bascule en Division 1 se poursuit entre le Daring et l’Antwerp. Si l’Herakles et le Braxgata, au-dessus du lot, semblent déjà assurés de poursuivre leur route en Division d’honneur et que Namur et l’Old Club n’ont apparemment pas les ressources pour se maintenir, ce sont bien ces 2 clubs qui devraient rester au coude-à-coude lors des 5 dernières journées pour éviter la dernière place de relégable. A moins que la crise sanitaire ne vienne perturber les plans de la Fédération et ne permette pas de déterminer de club montant en D1 et que seules 2 équipes ne retournent à l’étage inférieur.