Euromillions Basket League: la plus belle victoire des Spirous

C’est notre plus belle victoire », sourit Fred Wilmot, l’assistant du coach Rotsaert et surtout son acolyte dans le projet de formation qui soutient le renouveau de Charleroi. « La plus prestigieuse aussi tant les budgets des deux équipes sont incomparables. » Témoin, alors que les Giants intègrent deux nouveaux intérieurs, Cofer et Bigby-Williams, qui ont étrangement été préservés, les Spirous composent sans leur seul pivot aguerri, le Hongrois Goloman, qui doit observer 8 semaines de repos pour soigner une inflammation à la voûte plantaire et ne rejouera donc plus cette saison. « Mais il n’est pas prévu de le remplacer, parce que le club veut rester très prudent dans sa gestion en pleine crise : à nos jeunes de saisir leur chance ! »