L’entrejeu des Diables rouges plus que jamais orphelin d’Axel Witsel

Au moment de se projeter vers l’Euro et les chances de victoire des Diables rouges le 11 juillet, le sujet des possibles absences pour le tournoi continental est l’un des facteurs à prendre en compte pour évaluer les véritables chances de chaque nation sur la ligne d’arrivée. Le Belgique ne fait pas exception. Dans ce domaine, la sélection noire-jaune-rouge a été peu épargnée ces derniers mois. Bien souvent, on pense en premier lieu à l’absence et/ou à l’état de forme d’Eden Hazard en juin après une saison madrilène davantage passée à l’infirmerie que sur les pelouses de Liga. Parce qu’il est de la caste de ceux capables de vous débloquer un match sur une action de génie. Logique tant on se souvient de l’apport du Brainois lors du Mondial russe où il avait atteint son apogée avec la Belgique. Mais, alors que l’incertitude plane autour de sa présence dans le noyau de 23, un autre joueur cadre est bien plus éloigné que lui d’une participation à l’Euro : Axel Witsel.