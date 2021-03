Météo: soleil au beau fixe et thermomètre à la hausse en ce début de semaine

Le temps sera sec et ensoleillé ce lundi avec tout au plus l’un ou l’autre voile d’altitude, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Il fera doux avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 18 degrés dans les autres régions, voire 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur sud-ouest.

Ce soir et pendant la nuit, le ciel restera serein. Quelques bancs de brumes pourraient se former localement. Les températures redescendront entre 1 et 7 degrés sous un vent faible de secteur sud.

Mardi, la journée sera à nouveau printanière. Le temps restera ensoleillé et il fera doux avec des maxima de 17 à 19 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et de 20 à localement 22 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-est.