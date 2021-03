Grève du 29 mars - Plus d'un train sur deux circule malgré la grève

Le service de trains alternatif élaboré dans le cadre de la grève nationale fonctionne comme prévu, indique la SNCB lundi matin. Plus de la moitié des trains circulent sur le réseau ferroviaire.

La grève de 24 heures sur le rail, dans le cadre de l'action nationale menée par les syndicats CSC et FGTB, a débuté dimanche soir à 22h00. La SNCB a élaboré un service de trains alternatif basé sur le nombre de travailleurs qui ne participent pas à l'action afin de limiter l'impact sur les voyageurs.

Deux trains IC sur trois roulent comme prévu dans ce service garanti (trains circulant entre les grandes villes), de même que deux trains S (offre suburbaine) sur trois et deux trains L sur trois.

Par contre, la plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront pas et quelques plus petites gares seront peu voire pas desservies. L'offre vers la Côte est elle aussi réduite.

La SNCB recommande aux voyageurs de vérifier les horaires de leur train via le planificateur de voyage sur l'app ou sur le site internet de la compagnie ferroviaire, qui tient compte des perturbations.

La grève doit se terminer lundi à 22h00.