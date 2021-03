Grève générale: «La solidarité entre les travailleurs impose la négociation et le sens des réalités», selon Georges-Louis Bouchez

La CSC et la FGTB appellent à la grève nationale, voire à la « télégrève » ce lundi. Les deux syndicats réclament des salaires plus décents pour les travailleurs. Les syndicats ne veulent pas entendre parler d’une norme salariale plafonnée à 0,4 % (en plus de l’indexation automatique des salaires) pour les deux prochaines années, une recommandation du Conseil central de l’Economie considérée comme une « aumône » par les organisations de travailleurs.

« Des gens veulent travailler et ne le peuvent pas pour des raisons sanitaires et 2 syndicats appellent à la grève ceux qui sont autorisés à œuvrer », a réagi Georges-Louis Bouchez sur Twitter. Et d’ajouter : « La solidarité entre les travailleurs impose la négociation et le sens des réalités. Le PIB baisse, nous devons faire face. »