Dopage: Fuentes estime que s’il dévoilait tout ce qu’il savait sur les JO de Barcelone 1992, «des médailles tomberaient»

L’ancien médecin Eufemiano Fuentes, personnage central de l’affaire de dopage « Puerto » dans le cyclisme en 2006, a déclaré dimanche avoir fourni des produits pour améliorer ses performances au champion olympique 1992 du 1500 m, l’Espagnol Fermin Cacho.

Dans un entretien à la chaîne de télévision Sexta, le médecin espagnol, acquitté en appel en 2016 par la justice espagnole, assure avoir prescrit à l’athlète « tout ce qu’il y avait à cette époque », notamment « des expanseurs du volume plasmatique, des réducteurs d’acide lactique, des stimulants naturels de la testostérone ou des acides aminés ».

« Je tiens à nuancer, on ne fait pas d’un âne un cheval de course, le fait qu’à un moment j’ai aidé, conseillé ou prescrit un traitement pour améliorer sa performance ne veut pas dire que c’est pour ça qu’il a gagné ce qu’il a gagné », a déclaré Fuentes, pour qui Cacho est un « athlète et un coureur exceptionnel ».