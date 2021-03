Scène surréaliste à Miami: victime de crampes et incapable de marcher entre les points, Daniil Medvedev parvient tout de même à se qualifier (vidéo)

Victime de crampes « d’enfer » face à Popyrin au tournoi de Miami, Daniil Medvedev a tout de même réussi sur le fil à se qualifier contre Alexei Popyrin (7-6, (7/3), 6-7 (7/9), 6-4).

En grosse souffrance et avec une démarche très atypique, le Russe, qui n’arrivait presque plus à se déplacer entre les points, s’est arraché pour décrocher une victoire improbable. « J’avais des crampes d’enfer. À certains moments pendant les échanges, j’avais l’impression que mes jambes ne suivaient plus. La seule chose à laquelle je pensais était de ne pas tomber, parce que sinon je ne pense pas que j’aurais été capable de me relever. Il y a bien eu des moments où je voulais juste m’allonger et dire ’Ok, c’est fini’. Mais ç’aurait été inacceptable », a-t-il expliqué.