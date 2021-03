Indemne de PPA, la forêt gaumaise sera intégralement accessible dès ce 1er avril

Complètement interdite puis partiellement durant plus de deux ans pour cause de peste porcine, la forêt gaumaise retrouvera un statut normal dès ce 1er avril.

Depuis mi-septembre 2018 et l’apparition en Gaume de la peste porcine africaine (PPA) chez les sangliers, le gouvernement de Wallonie a pris de nombreuses mesures et plusieurs actions ont été menées sur le terrain en vue de lutter contre la maladie et de l’éradiquer de notre territoire, et éviter qu’il y ait propagation dans les pays voisins.

Suite aux résultats positifs obtenus, la Belgique a transmis le 27 octobre dernier aux autorités internationales compétentes un dossier conjoint en vue de récupérer son statut « indemne PPA ». Le 20 novembre 2020, la Commission Européenne a signifié à la Belgique le recouvrement de ce statut, et le 21 décembre 2020, c’était au tour de l’Organisation internationale de la Santé Animale (OIE) de le confirmer également. Cette double décision permet à nouveau l’exportation de viande de porc belge dans l’Union européenne et au-delà.