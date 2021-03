La société N-SIDE investit plus de 10 millions d'euros

La société N-SIDE, basée à Louvain-la-Neuve et spécialisée dans le domaine des Data Analytics, du Machine Learning et de l'IA, annonce, lundi dans un communiqué, une accélération de son développement et un investissement global supérieur à 10 millions d'euros pour soutenir son rayonnement international.