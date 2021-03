Les sportifs étrangers autorisés à disputer les épreuves tests à Tokyo en prélude des Jeux olympiques

La dernière épreuve « test », assimilable à une répétition générale avant les épreuves olympiques, s’était déroulée du 6 au 8 mars 2020, avant que la situation sanitaire ne se dégrade mondialement et que le CIO ne décide le 24 mars de reporter les Jeux et le 30 mars de les fixer du 23 juillet au 8 août 2021 et les Paralympiques du 24 août au 5 septembre.

D’ici là, dix-huit épreuves tests sont au programme, à commencer par le rugby en fauteuil samedi et dimanche. « Nous faisons actuellement le point sur le nombre d’athlètes qui souhaitent participer aux épreuves tests. Une fois que nous aurons ces chiffres, nous travaillerons avec le gouvernement pour déterminer ce qui est possible », a déclaré Yasuo Mori au nom des organisateurs. Dans cinq sports, dont l’athlétisme et le marathon, les athlètes étrangers sont invités à participer aux épreuves tests.