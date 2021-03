Décidément, Romelu Lukaku est inarrêtable depuis son transfert à l’Inter Milan lors de l’été 2019. L’attaquant belge ne cesse d’empiler les roses, tout en brillant par sa maturité dans le jeu et devant le but. Si certains médias étrangers ont déjà évoqué l’intérêt de plusieurs clubs (Manchester City et Barcelone, notamment) pour le Diable rouge, voici qu’un nouveau cador penserait également à jeter son dévolu sur Lukaku.