Grève du 29 mars - Des piquets de grève installés devant des entreprises en province de Liège

A la suite de l'appel à la grève lancé par la FGTB et la CSC, quelques piquets ont été installés face à des entreprises en province de Liège. En front commun, les organisations syndicales appellent les employeurs et le gouvernement à trouver des solutions en vue d'augmenter les salaires au-delà de la norme de 0,4% dans le cadre de l'Accord Interprofessionnel (AIP), a indiqué lundi Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, lors de son passage sur le piquet établi face à Liberty Sclessin (Liège).

La CSC et la FGTB ont décrété ce 29 mars journée d'actions et de grève afin de réclamer une revalorisation salariale. La CSC a déployé des calicots aux entrées de Liège, Verviers et Eupen, et circule d'un piquet à un autre avec des caravanes arborant ses messages de revendication. La FGTB, quant à elle, a organisé un flash-mob face à la gare de Liège-Guillemins.

"Nous ne voulons pas que la marge salariale reste impérative car il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, contrairement à ce que dit la FEB (Fédération des entreprises de Belgique, ndlr), qui prétend que seulement 6% des entreprises en ont la possibilité. Alors que beaucoup d'entreprises ont pu mettre leur personnel en chômage temporaire, on ne dénombre, en janvier 2021, que 330.000 demandes sur plus de 4 millions de salariés en Belgique. Si les entreprises éprouvaient autant de difficultés, il y aurait eu plus de demandes", souligne Jean-Marc Namotte.