A Travers la Flandre: le Wolfpack avec le double vainqueur Lampaert et le champion du monde Alaphilippe

Le Belge s’est imposé en 2017 et 2018 alors qu’Alaphilippe découvrira lui la course flandrienne, dernière répétition avant le Tour des Flandres dimanche. Cette édition 2021 sera longue de 184,1 kilomètres entre Roulers et Waregem. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2019, est tenant du titre et sera présent aussi mercredi.

Outre Lampaert et Alaphilippe, la formation belge, déjà 13 victoires cette saison, pourra aussi s’appuyer sur le Danois Kasper Asgreen, vainqueur de l’E3 vendredi, ainsi que sur le Français Florian Sénéchal et l’Italien Davide Ballerini, eux aussi en forme. Le Wolfpack sera complété par Dries Devenyns et Tim Declercq.