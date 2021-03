Serbie-Portugal: l’arbitre de la rencontre s’est excusé auprès de la sélection portugaise après avoir injustement refusé un but à Cristiano Ronaldo

Danny Makkelie s’est exprimé publiquement auprès du média A Bola, et a confirmé s’être excusé auprès de Fernando Santos et de la sélection portugaise.

Deux jours après la grosse polémique survenue lors du match de qualification pour le Mondial 2022 entre la Serbie et le Portugal (2-2), l’arbitre de la rencontre, Danny Makkelie a publiquement pris la parole pour s’excuser. Alors que Cristiano Ronaldo pensait avoir inscrit le but victorieux pour les Portugais, celui-ci avait été annulé par l’arbitre, qui ne bénéficiait pas de l’aide de la Goal Line Technology, alors que le ballon avait bel et bien franchi la ligne. Une erreur de jugement que le Néerlandais a admise, et donc il s’est excusé personnellement auprès du coach et des joueurs du Portugal.

« Tout ce que je peux dire c’est que je me suis excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos et de l’équipe du Portugal pour ce qui s’est passé. En tant qu’équipe d’arbitrage, nous avons toujours travaillé pour prendre les bonnes décisions. Quand nous sommes au cœur de l’actualité de cette façon, cela ne nous satisfait pas du tout », a-t-il déclaré au quotidien portugais A Bola.