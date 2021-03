Volta lance la campagne Go-electro pour encourager les vocations dans l'électrotechnique

L'organisation sectorielle Volta, qui représente plus de 5.000 entreprises actives dans l'électrotechnique en Belgique, a lancé lundi sa campagne "Go-electro" afin de stimuler les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle à se tourner vers ces métiers méconnus et, pour beaucoup, en pénurie.