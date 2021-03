Seul 1 Belge sur 3 entretient régulièrement sa chaudière

Dans la liste des priorités, penser à appeler le technicien pour l’entretien de la chaudière figure rarement en tête. On ne sait plus très bien si c’est la bonne année, quelle est réellement la périodicité et puis, tant que ça fonctionne…

Cet oubli, volontaire ou non, vous expose toutefois à 3 grands types de risques :

Des risques pour votre sécurité et votre santé

Le contrôle périodique de la chaudière a pour but de vérifier le bon fonctionnement de votre système de chauffage et l’état de chacune des pièces. La vétusté ou la défaillance de l’une d’elles peut remettre en cause la sécurité de l’installation. Des conduits d’évacuation obstrués multiplient, eux, le risque d’incendie. Et une combustion incomplète du combustible ou une mauvaise ventilation augmentent les dangers liés au monoxyde de carbone.