Roberto Martinez avant Belgique-Biélorussie: «De Bruyne et Lukaku pourront jouer, mais pas 90 minutes»

Après leur partage en République tchèque (1-1), les Diables rouges affrontent ce mardi soir la Biélorussie. Un match important dans la course au Mondial 2022 dont le but est simple : renouer avec la victoire. Et ce, afin d’engranger un bilan de sept points sur neuf, synonyme de début réussi dans cette période de qualification.

Roberto Martinez, le sélectionneur national, a préfacé cette rencontre en conférence de presse, ce lundi dès 16h20.

Morceaux choisis

– «Le ‘stage’ se passe bien. L’application des joueurs est totale. Nous pouvons donc nous attendre à un match bien géré des Diables rouges face à la Biélorussie ».

– « S’imposer est très important car cela déterminera la réussite de notre camp. Si nous gagnons, nous sommes en tête du groupe, si non, nous aurons abandonné des points ».