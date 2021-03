Pour Thibaut Courtois, le partage des Diables rouges en République tchèque a été «trop dramatisé»

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid et des Diables rouges, est en grande forme depuis plusieurs mois.

Si Thibaut Courtois n’a pas réussi de clean-sheet contre le pays de Galles (3-1) et en République tchèque (1-1), il a néanmoins participé activement aux résultats des Diables rouges. En se montrant toujours aussi vigilant et en sortant l’une ou l’autre intervention salvatrice au(x) moment(s) opportun(s). Ce mardi, le gardien disputera son troisième match en une semaine. Cette fois, face à la Biélorussie, une équipe a priori plus abordable sur papier. L’occasion de se livrer devant la presse nationale.