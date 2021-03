Le dernier exploit de la Biélorussie, c’était contre la France

La Biélorussie, qui tentera de rester organisée et imperméable le plus longtemps possible à Louvain, ne doit être qu’une formalité pour les Diables rouges ce mardi soir.

Ce mardi soir, les Diables rouges disputeront un duel inédit face à la Biélorussie. L’une des six sélections des 55 actuelles enregistrées à l’UEFA qui n’a jamais croisé le fer avec la Belgique au même titre que l’Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, le Liechtenstein et le Kosovo. L’une des particularités de la 88e nation mondiale dont on se souviendra est que son championnat a été le seul du continent à ne pas avoir été interrompu durant la pandémie de Covid-19 tout au long de l’année 2020. Qui plus est avec une présence continue du public dans les stades. Parce que selon son autoritaire président, Alexander Lukashenko, il suffisait de « boire de la vodka, aller au sauna et travailler dur. »

1 Les trois quarts de la sélection évoluent au pays