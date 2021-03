Diables rouges: Leandro Trossard, le profil adéquat pour remplacer Eden Hazard

Il est bien loin, le temps où Leandro Trossard mordait le bitume de la rue Krekeldries, là où il a grandi avec sa petite sœur Lindsay. Le temps de l’insouciance, qui poussait « Le Tross » et ses amis à braver l’interdiction et franchir les portes métalliques qui ouvrent le terrain de Lanklaar, son premier club, pour y effectuer quelques dribbles. Dans le Limbourg, entre Maastricht et Maasmechelen, le Diable rouge a pas mal voyagé, de Lanklaar donc à Bocholt, en passant par Dilsen, Neeroeteren et le Patro Eisden, avant évidemment d’intégrer à seize ans le centre de formation de Genk.