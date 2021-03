F-35 - Joint-venture entre le fédéral et trois entreprises pour monter à bord du programme F-35

Trois entreprises aéronautiques belges, Asco, Sabca et Sonaca, ont créé, avec l'aide de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI, le bras financier de l'Etat fédéral), une entreprise conjointe pour construire plusieurs centaines d'empennages horizontaux destinés aux avions de combat F-35, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Cette "joint-venture", une société à responsabilité limitée, dénommée BeLightning, doit permettre à ces trois entreprises de participer à un appel d'offres lancé par le constructeur du F-35, le groupe américain Lockheed Martin.

Asco, dont le siège est installé à Zaventem, Sabca de Bruxelles (mais avec des unités à Charleroi-Gosselies et à Lummen, au Limbourg) et Sonaca de Gosselies ont créé cette co-entreprise et y apportent chacune cinq millions d'euros, pour un total de quinze millions, a expliqué l'administrateur délégué de la Sonaca, Bernard Delvaux, à l'agence Belga.

Le solde du capital sera apporté par la SFPI, "à concurrence d'un montant maximum de quinze millions d'euros", précise le texte d'un arrêté royal publié lundi au Moniteur.