Philippe Gilbert: «Cela ne va pas du tout!»

La mort dans l’âme, Philippe Gilbert avait dû renoncer au Tour des Flandres 2020… reporté à octobre, parce que sa blessure au genou gauche consécutive à une chute lors de la première étape du Tour à Nice n’était pas résorbée. Il avait voulu coûte que coûte anticiper son retour. Or, c’est exactement pour la même raison que l’Ardennais doit faire l’impasse sur l’édition 2021. Un crève-cœur pour le plus Flahute des Wallons mais en même temps un soulagement comme nous avons cru pouvoir le décrypter dans l’entretien qu’il nous a accordé lundi. « Rassurez-vous, je n’annonce pas ma fin de carrière, c’est déjà une bonne nouvelle ! Nous avons décidé avec l’équipe de m’autoriser une période de repos parce que cela ne va pas du tout depuis quelques semaines. On a pris le temps d’analyser ce qu’on pouvait analyser et, au-delà des chiffres, des paramètres qui ne sont pas mauvais, la meilleure explication vient du fait que je manque surtout de fraîcheur mentale plutôt que physique. »