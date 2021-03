Philippe Gilbert au repos: vieillir, ce n’est pas renoncer

Les commentaires en aval de la décision prise par Philippe Gilbert de ne pas participer au Tour des Flandres sont parfois sans appel, parce que la réalité des réseaux sociaux ne laisse aucune place aux sentiments. On y analyse à chaud et sans recul avec cette réflexion récurrente : à 38 ans, le champion est dépassé, il peut arrêter sa carrière. C’est dur, implacable, car le monde est ainsi fait, et ce n’est pas la période Covid qui harmonise les relations entre les individus.

L’émergence des jeunes talents nourrit ces commentaires sans ambiguïté : on passe rapidement à autre chose, à quelqu’un d’autre. Même Eden Hazard, qui a encore tout l’avenir devant lui, souffre d’une surdose de « has been » fleurissant dans les joutes verbales, rarement gracieuses, jamais poétiques et bourrées de fautes d’orthographe sur des commentaires qu’on lit, qu’on subit. Ou pas.