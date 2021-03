Biélorussie: Leo Njengo, un footballeur belge en terre inconnue

Si Mazyr possède un joli petit château en bois dont les coupoles bleues font vaguement penser à celles bien plus majestueuses de Samarcande, cela ne vaut guère un long déplacement dans le sud de la Biélorussie à trois heures de route de Minsk, la capitale. Cela tombe bien Leo Njengo n’a pas débarqué là-bas en janvier dernier pour faire du tourisme. À 26 ans, l’ailier né à Anvers et d’origine camerounaise est l’unique joueur belge à évoluer dans le championnat local. Une « Vysshaya Liga » presque mondialement connue pour avoir été le dernier bastion du football européen au début de la pandémie de Coronavirus. « Le Covid n’existe pas ici, explique-t-il. Personne ne porte de masque. Les restaurants et les magasins sont ouverts et il y a du public dans les stades. Il n’y a que dans les hôpitaux qu’on demande de porter un masque. Et encore, si vous ne le faites pas, personne ne viendra vous faire une remarque. » Loin d’être l’unique particularité d’un pays dont la sélection occupe le 88e échelon du classement Fifa.