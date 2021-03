Les beaux jours reviennent mais, pour l’instant, la plupart du temps, en ville, on ne peut profiter de ce ciel bleu qu’à travers la fenêtre de l’appartement et des rayons du soleil que depuis un balcon ou une terrasse quand on a la chance d’en avoir. Confiné, on se prend alors à rêver. Aux autres beaux jours, à ceux d’été, où, on l’espère, on pourra de nouveau profiter plus librement de sa rue, de son quartier, des parcs et surtout rencontrer ses voisins, se rassembler, jouer, manger ensemble.