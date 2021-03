Formule 1: Mercedes organise déjà la réplique

Lewis Hamilton a marqué un point psychologique important en gagnant à Bahreïn devant Verstappen qui avait pourtant la meilleure voiture. Et un deuxième en montrant à ses ingénieurs qu’ils ne travaillaient pas pour rien. Le réveil des Gris promet d’être cinglant.

Une fois retombée l’émotion d’un dimanche « pas comme les autres »… malgré ce que pourrait laisser croire le résultat du Grand Prix de Bahreïn, et l’excitation nourrie par le formidable duel que se sont livré Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le circuit de Sakhir, les ingénieurs et autres stratèges des écuries de Formule 1 se sont bien vite retrouvés le nez planté dans leurs ordinateurs pour (tenter de) tirer les leçons de cette ouverture de saison très emballante.

Avec ce constat : pour la première fois après 7 années d’ère hybride marquées par la domination des Mercedes, Red Bull-Honda est devenu la nouvelle référence. Tous les discours tenus depuis des essais hivernaux étrangement passifs chez le Gris ont trouvé leur conclusion samedi, quand le fer de lance de l’écurie Red Bull a devancé le septuple champion du monde de 4 dixièmes de seconde.